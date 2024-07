Torino, scoppia una rissa in un ristorante: la vittima è in gravi condizioni

La rissa è scoppiata in un ristorante di Torino nella serata di ieri, 2 luglio, e al momento non si hanno ancora informazioni precise sull’orario. Ciò che è certo è invece il risultato di quanto avvenuto, una persona è stata colpita alla testa con una forchetta e risulta grave, mentre alcuni dei presenti hanno subito delle ferite lievi.

Rissa in un ristorante a Torino: cos’è successo

Stando ai primi dettagli in merito, la rissa sarebbe nata davanti al ristorante kebab Mesopotamia Grandoo di via Livorno angolo corso Umbria a Torino. A quanto pare alcuni clienti, degli avventori peruviani, non volevano pagare il conto, comportamento che ha portato ad una discussione con i gestori pachistani del locale che è degenerata fino ad arrivare alle mani.

I feriti della rissa al ristorante di Torino

Il primo ad essere colpito è stato uno dei peruviani, che ha subito un colpo alla testa con una forchetta. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria mentre era incosciente e anche se le sue condizioni sono gravi, non sembra essere in pericolo di vita. Sul posto è anche stata medicata una donna incinta, mentre altri due presenti hanno rifiutato le cure.

Otto denunce per la rissa al ristorante di Torino

Sul posto sono poi giunti anche i carabinieri del nucleo radiomobile cittadino che si sono occupati di portare tutti i presenti in caserma per le identificazioni ed ascoltare le loro testimonianze. Alla fine, sono state denunciate otto persone.