Ritrovato vivo dopo 3 giorni: anziano di 84 anni salvato nel cimitero di Torino

Riccardo Taccardo, è il nome dell’anziano di 84 anni che ha vissuto un’esperienza di 72 ore senza toccare né cibo né acqua. Durante questo periodo, si è smarrito nel cimitero Parco di via Bertani, a Torino, luogo di sepoltura della moglie e dei suoi genitori, in uno stato di confusione totale.

La segnalazione della scomparsa

La sua scomparsa è stata segnalata dalle figlie, una delle quali vive con lui, oltre che ai carabinieri della stazione Borgata Mirafiori. La situazione ha destato preoccupazione non solo tra i familiari, ma è stata anche oggetto di attenzione mediatica, con la partecipazione della trasmissione “Chi l’ha visto?” su Rai 3. Il ritrovamento dell’anziano uomo è avvenuto in un campo fiorito, tra l’erba alta, dove è stato individuato dai carabinieri.

Anziano ritrovato, cosa è accaduto

L’84enne, lo scorso 25 giugno, aveva lasciato casa con l’intenzione di recarsi a una visita medica, ma non si era mai presentato al centro sanitario. Questo ha innescato immediatamente le ricerche da parte dei carabinieri. Grazie alla collaborazione con Gtt e Afc, è stato possibile visionare le telecamere di sorveglianza a bordo dei mezzi pubblici. È emerso che il signor Taccardo aveva preso un altro autobus, diretto verso una zona completamente diversa della città: il cimitero Parco, sito nella periferia Sud di Torino.

Questa scelta è stata spiegata dalla presenza della tomba della moglie dell’anziano nel complesso 21 del camposanto di via Bertani. La situazione ha generato grande preoccupazione tra i suoi familiari e ha sollecitato un’intensa mobilitazione per trovarlo al più presto.

Anziano trovato dopo tre giorni

I carabinieri, dopo aver visionato le immagini del cimitero Parco, hanno constatato che il pensionato era entrato tre giorni prima alle ore 9:28 del mattino e non aveva più lasciato l’area. Nella mattina di ieri, i cani dell’unità cinofila di Volpiano hanno immediatamente iniziato a perlustrare una strada perimetrale del cimitero, lontana dalle vie frequentate, dove si trovano i vari loculi.

In un’area non accessibile al pubblico, tra l’erba alta, i militari hanno finalmente ritrovato Riccardo Taccardo. L’uomo si trovava in uno stato evidente di confusione e disidratazione, una situazione particolarmente critica dato il suo stato di salute cardiaco compromesso. I carabinieri hanno prontamente dissetato Taccardo e hanno richiesto un’ambulanza per trasportarlo al più vicino ospedale, dove avrebbe ricevuto le cure necessarie.