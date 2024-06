Barletta, preoccupazione diffusa per la scomparsa di Lucia Rizzi, 15enne di cui non si hanno notizie dal 24 giugno. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha attivato il piano per le persone scomparse, dopo che la ragazza non è rientrata a casa entro le 23 come previsto.

Barletta, scompare ragazza di 15 anni, la mamma: “Aiutateci è in pericolo”

Testimoni l’hanno vista quel pomeriggio con il suo ragazzo. La madre ha lanciato un appello sui social chiedendo di condividere informazioni utili e contattare le forze dell’ordine. Lucia è stata descritta indossante jeans, maglia bianca, scarpe ginniche bianche e una borsetta bianca.

La famiglia ha diffuso fotografie della ragazza e teme che sia con un ragazzo di 26 anni, come indicato nella denuncia, “Me l’ha portata via”, scrive la madre nel messaggio su Facebook.

La madre, in uno stato di angoscia visibile sui social, ha espresso frustrazione per l’assistenza ricevuta e ha invocato aiuto per ritrovare la figlia, dicendo che Lucia l’ha chiamata è in stato di pericolo.

Scomparsa ragazza di 15 anni di Barletta, l’appello della mamma: “È in pericolo”

L’appello della madre sui social: “Mia figlia è scomparsa da ieri. Abbiamo fatto denuncia. Condividete il più possibile e contattate le forze dell’ordine per ogni informazione utile. Al momento della scomparsa indossava un pantaloncino di jeans, una maglia bianca a mezza maniche, scarpe bianche ginniche e borsetta bianca”.

Le ricerche sono continuate intensamente durante la notte nella zona di Barletta e nei comuni limitrofi, con la collaborazione della comunità locale.