Prima di ogni volo si crea spesso una sorta di confusione alla ricerca del proprio posto a sedere. Proprio durante questa situazione, la tensione tra due persone ha iniziato ad alzarsi. Poi, dopo soli 36 minuti dalla partenza, quello che era solo nervosismo si è trasformato in una rissa. Un volo Ryanair diretto verso Londra Stansted ha dovuto fare ritorno a causa del violento scontro tra due passeggeri.

Rissa su un volo Ryanair per Londra: l’accaduto

“Stavano cercando di prendersi a pugni a vicenda”, ha raccontato un passeggero al Sun. L’aereo, in partenza da Agadir in Marocco, era diretto verso Londra Stansted. Poi, dopo la lite, il pilota ha deciso di cambiare direzione e atterrare a Marrakech. A dividere i due litiganti ci ha pensato la polizia locale, salita sull’aereo dopo l’atterraggio. A dare vita alla tensione sono stati un uomo di circa trent’anni e una donna, alla quale era stato chiesto di spostarsi per fare spazio alla famiglia dell’uomo. La richiesta, però, è stata rifiutata dalla donna e la situazione è iniziata a degenerare, con tanto di minacce da parte dell’uomo. La donna è stata poi difesa dal suo marito e da lì è partita la rissa. “Il volo da Agadir a Londra Stansted è stato deviato a Marrakech dopo che un piccolo gruppo di passeggeri ha disturbato il volo e un altro passeggero si è sentito male a bordo”, ha dichiarato un portavoce di Ryanair.