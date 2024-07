Sparatoria a Paestum: tre motociclisti feriti in una lite davanti a un hotel

La tranquilla località di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è stata sconvolta da una violenta sparatoria avvenuta davanti a un hotel. Intorno alla mezzanotte, una lite tra due fratelli e un gruppo di motociclisti è degenerata in un conflitto a fuoco che ha lasciato tre persone ferite, una delle quali in pericolo di vita.

La dinamica della sparatoria

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la discussione tra i due fratelli e i motociclisti è esplosa improvvisamente, portando uno dei fratelli a estrarre una pistola e sparare ripetutamente contro il gruppo. Sul luogo dell’incidente, i carabinieri hanno rinvenuto 13 bossoli, tra cui due proiettili interi. Il bilancio della sparatoria è pesante: il ferito più grave è stato colpito da cinque proiettili ed è stato immediatamente trasportato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Salerno, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e rimane in pericolo di vita.

Le condizioni dei feriti

Dei tre motociclisti feriti, uno è stato trasportato a Battipaglia, dove è stato operato d’urgenza ed è attualmente in prognosi riservata. Il terzo ferito, le cui condizioni sono meno gravi, è ricoverato presso l’ospedale di Eboli. Le autorità non hanno ancora effettuato fermi, ma grazie alle testimonianze raccolte sul posto, le indagini sembrano essere a buon punto.

Il contesto dell’incidente

Il gruppo di motociclisti era a Paestum per partecipare al Festival Internazionale del Sordo, un evento che attira numerosi partecipanti. È probabile che anche i due fratelli coinvolti nella lite fossero presenti al festival. I carabinieri della compagnia di Agropoli, supportati dal comando provinciale di Salerno, stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dei fatti. Al culmine della discussione, uno dei due fratelli avrebbe premuto il grilletto della sua pistola più volte, colpendo tre dei motociclisti.