Sparatoria in strada in Germania: uomo uccide la famiglia e si toglie la vita

Germania, sparatoria in strada: uccide la famiglia e si toglie la vita

Quattro morti in Germania a causa di una sparatoria in strada. Un uomo ha sterminato la famiglia e si è ucciso.

Una terribile tragedia si è consumata in Germania. A causa di una sparatoria in strada, nel quartiere Lautlingen, quattro persone hanno perso la vita.

Sparatoria in strada in Germania, nel quartiere Lautlingen ad Albstadt, nel Baden-Württemberg. L’uomo che ha sparato sarebbe un cacciatore di 63 anni, come riferito dalla Bild, che avrebbe ucciso tre membri della sua famiglia prima di togliersi la vita. Ci sarebbero anche due feriti gravi.

“I primi accertamenti fanno pensare a un gesto interno alla famiglia, non ci sono prove di una strage indiscriminata” ha dichiarato la polizia tedesca, sottolineando che non ci sono pericoli per la popolazione.

Sparatoria in strada in Germania: la ricostruzione

L’uomo, secondo le ricostruzioni dei media, avrebbe aperto il fuoco contro la famiglia, uccidendo la madre e il figlio e ferendo gravemente la moglie e la figlia, che è ancora in pericolo di vita. Il 63enne avrebbe poi deciso di suicidarsi nel giardino di casa. Sono state trovate diverse armi registrate a nome dell’aggressore, che era un cacciatore.