Roma, rapina con sparatoria in una gioielleria del centro commerciale: ladri in fuga

Roma: panico in un centro commerciale, rapina con sparatoria in gioielleria. ...

Sparatoria nel centro commerciale di Roma Est: intervento di un vigilante e indagini in corso da parte della polizia

Nel cuore di Roma Est, un centro commerciale è stato teatro di un audace colpo armato vero le ore 10.40 di questa mattina, quando i ladri hanno aperto il fuoco all’interno di una gioielleria. L’incidente ha scatenato un intenso scontro a fuoco con un coraggioso vigilante, il quale ha prontamente risposto alle loro aggressioni. Per fortuna, non risultano persone ferite durante l’incidente, nonostante l’estrema pericolosità della situazione.

Rapina con sparatoria, ladri in fuga

Nella frenetica scena che ha sconvolto un centro commerciale di Roma Est, due uomini con il volto coperto hanno compiuto una rapina. I due ladri, una volta penetrati nella gioielleria, hanno subito preso di mira la commessa, costringendola a consegnare loro monili e gioielli in oro. I malviventi sono fuggiti a bordo di un’automobile, una Fiat Punto di colore grigio.

La situazione ha fatto scattare l’allarme tra i presenti, con alcuni clienti che hanno tempestivamente contattato il 112 per segnalare l’accaduto. Nel mezzo del panico generale, alcuni commessi hanno preso la decisione di barricarsi all’interno dei negozi per proteggersi durante l’incidente. Fortunatamente, non si segnalano feriti, nonostante la tensione e l’intensa attività criminale.

Rapina in gioielleria, indagini in corso

Dopo il violento assalto alla gioielleria con armi da fuoco, i poliziotti delle volanti e gli agenti del commissariato Casilino sono giunti immediatamente sul posto per avviare le dovute indagini. Nonostante l’incidente, che ha generato grande agitazione, l’attività all’interno del centro commerciale ha ripreso regolarmente il suo corso.