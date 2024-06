Rapina nella gioielleria Chanel a Parigi: bottino da 10 milioni

Rapina nella boutique Chanel di Parigi sugli Champs Elysées: svaligiata per un bottino da 10 milioni di euro, in corso le indagini approfondite da parte delle autorità francesi

All’alba di lunedì 10 giugno, una banda di ladri ha compiuto una rapina nella boutique di Chanel situata sugli Champs Elysées, a Parigi, utilizzando un’auto per sfondare l’ingresso.

Dopo il furto, i rapinatori hanno trasferito la refurtiva su un’altra vettura e sono fuggiti. Le autorità francesi hanno avviato un’indagine per catturare i criminali e recuperare il bottino, del quale non è stata ancora stabilita con precisione la cifra. Tuttavia, fonti vicine all’inchiesta ipotizzano che il valore del bottino possa variare tra i 6 e i 10 milioni di euro. Prima di abbandonare l’auto usata per l’irruzione, i ladri l’hanno incendiata, rendendo così più complesse le indagini.

La rapina ha destato grande preoccupazione e attenzione sia a livello locale che nazionale, soprattutto considerando la zona centrale e prestigiosa in cui è avvenuto il crimine, si stima che la cifra si aggiri tra i 6 e i 10 milioni di euro. La boutique di Chanel sugli Champs Elysées è un’icona del lusso parigino e il furto ha suscitato clamore anche a livello internazionale. Le autorità francesi stanno collaborando con la polizia e utilizzando ogni mezzo a disposizione per risolvere il caso e portare i colpevoli di fronte alla giustizia.