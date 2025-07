Sono ore di grandissima gioia per il ritrovamento, dopo lunghe ed ininterrotte ricerche, di Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni che venerdì sera è scomparso dal camping di Latte, a Ventimiglia. Il piccolo è stato trovato in un cunicolo nei pressi di un casolare nella mattinata di domenica e, dopo le prime verifiche sanitarie, è stato riconsegnato ai suoi genitori che in quel camping erano arrivati da poco per trascorrere una settimana di vacanza.

Il papà di Allen ha abbracciato il sindaco, fortemente emozionato per il lieto fine di una storia che ha coinvolto l’intera comunità. Oltre agli esperti in operazioni di ricerca insieme ai cani molecolari, anche decine di volontari hanno infatti preso parte all’attività e proprio alcuni uomini volontari della Protezione Civile sono riusciti a localizzare il bambino. Fortemente disidratato, Allen ha percorso oltre 3 km raggiungendo una zona sotto i ponti dell’autostrada. Passando due notti da solo vicino al pilone di cemento armato. Ecco quali sono state le prime parole del papà.

Bimbo di 5 anni ritrovato dopo due giorni: le prime parole del padre

Allen, cinque anni, ha camminato a lungo percorrendo tre chilometri tutto da solo trovando riparo in un edificio ubicato in mezzo ai boschi della collina che si trova proprio alle spalle di Latte, la frazione di Ventimiglia. Qui è poi rimasto aspettando che qualcuno lo trovasse: i soccorritori lo hanno preso in braccio e portato in salvo.Il papà del bambino ha abbracciato commosso il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro: “Ho un bambino più o meno della stessa età e non oso immaginare quello che ha provato la famiglia però tutto è bene quello che finisce bene. Il coordinamento ha funzionato alla grande, grazie alle forze dell’ordine, volontari. Devo ringraziare i miei residenti che sono venuti in massa a cercarlo nei boschi. É un’emozione che non pensavo di provare in un mandato amministrativo” ha detto il primo cittadino.

“Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie” sono state invece le parole di Bernardo Ganao, il padre di Allen visibilmente commosso: “Per fortuna lo hanno trovato. È andato tutto bene. Siamo sollevati e molto felici. Abbiamo avuto paura. Sono stati giorni veramente tremendi”.