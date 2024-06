Elezioni europee 2024: i risultati in Europa, i cambiamenti politici e l'ascesa dei nuovi partiti. Le performance elettorali in tutta l'Unione Europea

In Italia, su 76 seggi disponibili nel Parlamento europeo, Fratelli d’Italia risulta essere il terzo partito più grande, seguito dal PD come primo partito nel gruppo dei socialisti. Per la prima volta, gli elettori fuori sede hanno avuto un impatto significativo, con una forte preferenza per Alleanza Verdi-Sinistra e il PD.

Elezioni europee 2024: panoramica sui risultati elettorali

Le elezioni europee del 2024 hanno visto significativi cambiamenti politici sia in Italia che in tutta Europa. In Italia, Fratelli d’Italia ha ottenuto una vittoria schiacciante con il 28,81% dei voti, mentre il Partito Democratico (PD) ha raccolto il 24,07%.

La Lega e il Movimento 5 Stelle hanno subito una significativa perdita di consensi. Altri partiti, come Azione e Stati Uniti d’Europa, non sono riusciti a superare la soglia necessaria per ottenere seggi. Tra i nuovi eletti italiani al Parlamento europeo ci sono Ilaria Salis e il generale Roberto Vannacci.

A livello europeo, c’è stato un forte avanzamento delle forze di destra e di estrema destra. In Francia, questo ha portato il presidente Emmanuel Macron a indire elezioni anticipate. In Germania, l’Alternative für Deutschland (AfD) ha superato il Partito Socialista del cancelliere Olaf Scholz, mentre in Austria la destra estrema è diventata il primo partito.

Elezioni europee 2024: i risultati in Europa

In Europa, il Partito Popolare Europeo ha guadagnato 186 seggi, seguito dai Socialisti e Democratici con 135. Le proiezioni mostrano un rafforzamento delle forze di destra e una diminuzione dei seggi per i Verdi e i Liberali. Il leader del PPE, Manfred Weber, ha invitato a formare una nuova coalizione con Socialisti e Liberali per mantenere una maggioranza stabile in Parlamento.

L’affluenza alle urne in Italia è stata del 49,58%, in calo rispetto al 56,13% delle elezioni del 2019. Giorgia Meloni ha rivendicato il successo del suo partito, mentre Elly Schlein del PD ha sottolineato la necessità di costruire un’alternativa unitaria alla maggioranza. Matteo Salvini ha mostrato cautela dopo la performance della Lega, mentre Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi-Sinistra hanno celebrato l’elezione di Ilaria Salis. Matteo Renzi di Italia Viva e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle hanno riconosciuto i risultati deludenti per i loro partiti.