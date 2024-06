In Francia stravince il partito di estrema destra di Marine Le Pen, con capolista Jordan Bardella, ha totalizzato, secondo una prima media degli exit poll, il 32%. Più del doppio rispetto al secondo in lista, Emmanuel Macron, che si ferma al 15,2%: da questi dati è arrivata la decisione di sciogliere il Parlamento e convocare nuove elezioni.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo i risultati delle Europee, che hanno visto trionfare Le Pen, ha preso la parola dall’Eliseo. Con il primo annuncio è stato dichiarato lo lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di nuove elezioni in Francia per il 30 giugno e il 7 luglio.

In Francia, dunque, stravince il partito di estrema destra di Marine Le Pen, Rassemblement National, con il 32%, una percentuale più del doppio rispetto al risultato della lista, Renaissance di Emmanuel Macro, ferma al 15,2%.

Raphael Glucksmann, con la lista Partito socialista-Place Publique, invece, arriva terzo con il 14%.

Soltanto tre i partiti che hanno superato la soglia minima del 5%: i radicali di sinistra de La France Insoumise, con la capolista Manon Aubry, con l’8,7%. I Républicains di François-Xavier Bellamy, fra il 7% e il 7,2%, un risultato poco maggiore rispetto a Reconquète di Marion Maréchal.

Mentre, stando ai primi exit poll, non passa lo sbarramento, la lista ecologista di Marie Toussaint.

Immediato il messaggio di Emmanuel Macron alla Nazione dopo la vittoria dei nazionalisti del Rassemblement National alle Elezioni Europee:

“Questo non è un buon risultato per i partiti che difendono l’Europa. Non potrò continuare come se nulla fosse. Ho deciso di restituirvi la scelta del vostro futuro parlamentare attraverso il voto. Per questo motivo questa sera sciolgo l’Assemblea nazionale. È una decisione seria e pesante. Ma è soprattutto un atto di fiducia”.