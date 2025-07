Elisabetta Canalis è tornata nella sua Sardegna con la figlia Skyler, e la vacanza scorre tranquilla tra gite in barca, risate e buon cibo.

Elisabetta Canalis, le vacanze insieme e un possibile ritorno di fiamma?

Ma qualcosa ha attirato l’attenzione. O meglio, qualcuno. Accanto alla bellissima Elisabetta Canalis non c’era Georgian Cimpeanu, il campione di kickboxing con cui fa coppia da tempo, ma l’ex marito Brian Perri.

Sì, proprio lui. Il chirurgo americano con cui ha condiviso anni importanti e da cui si è separata, apparentemente senza drammi, nel 2023.

Sono passati due anni e i due si mostrano di nuovo insieme. Con naturalezza, senza filtri. Un semplice gesto di co-genitorialità o c’è dell’altro? Per ora, nessuna conferma. Solo immagini. E voci sempre più insistenti su una possibile rottura tra la Canalis e Cimpeanu. Strano, considerando che lui – per amore – si era trasferito a Los Angeles, lasciando la sua Roma e le sue certezze.

Elisabetta Canalis, quel legame con Brian Perri ancora importante

Elisabetta Canalis e Perri non hanno mai perso di vista una cosa: Skyler. È per lei – forse solo per lei – che si ritrovano ancora oggi, sotto il sole sardo, a dividere momenti che sanno di famiglia. Nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla fine del matrimonio. Nessun pettegolezzo, nessuna polemica. Solo silenzio. E ora, una vicinanza che incuriosisce.

Intanto, Cimpeanu tace. Non compare più accanto a Elisabetta, nemmeno online. Eppure, solo pochi mesi fa condividevano video in cui raccontavano le difficoltà della nuova vita insieme in America. Oggi, tutto è cambiato. O forse no. Forse si tratta solo di una parentesi, una pausa. Oppure è un nuovo inizio.

A vederli lì, Canalis e Perri, sembrano due genitori che si vogliono ancora bene. Ma basta quello per far riaccendere le ipotesi di un ritorno? I curiosi osservano. Ma lei non si espone.