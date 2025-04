Le voci di una rottura tra Elisabetta Canalis e il fidanzato personal trainer vengono spazzate via da un video che mostra la coppia in perfetta sintonia.

La voce circolava da giorni, sottile e insistente come solo i pettegolezzi sanno essere. Prima un sussurro, poi via via sempre più forte. Dai social ai magazine, passando per le chiacchiere tra amici. Elisabetta Canalis e il fidanzato personal trainer Georgian Cimpeanu? Finita, si diceva e, come spesso accade, si aggiungeva anche di più: tradimenti, silenzi, segnali social letti come indizi.

Elisabetta Canalis e il fidanzato personal trainer: le voci di crisi smentite da un gesto inaspettato

A far crescere la curiosità anche il noto settimanale DiPiùTv, con un titolo diretto che lasciava immaginare un potenziale addio senza ritorno tra l’ex velina e il personal trainer. Secondo le voci, la scintilla della crisi sarebbe stata una serie di messaggi scambiati tra Cimpeanu e un’altra donna. Il nome non ha tardato ad arrivare: Jessica Michel Serfaty. Modella, volto noto e cliente di Georgian, amica — o forse ex — di Elisabetta. E come se non bastasse, un piccolo gesto ha acceso ancora di più i sospetti: la Canalis aveva smesso di seguirla su Instagram. Tanto è bastato per far volare l’ipotesi di una frattura.

Eppure, mentre in molti aspettavano una conferma o una smentita, tutto è rimasto sospeso nel silenzio. Nessuna dichiarazione, nessuna intervista. Solo qualche ora di attesa, finché la risposta non è arrivata, ma in modo del tutto inatteso.

Elisabetta Canalis e il fidanzato personal trainer: il video che smentisce le voci di crisi

Un semplice video, breve, essenziale. Elisabetta e Georgian, insieme, durante un allenamento, su un ring. Guantoni, sorrisi, colpi leggeri, un momento di complicità, senza bisogno di spiegazioni.

Così, le chiacchiere si sono sciolte in fretta, nessuna rottura, nessun addio. Solo due persone che, nonostante tutto, sembrano affrontare la quotidianità come sempre.

Certo, i piccoli segnali social avevano fatto pensare a qualcosa di più serio, ma forse erano solo il riflesso di un momento. Un litigio, un malinteso, come succede a tutte le coppie del resto.

Dopo il divorzio da Brian Perri, in molti avevano temuto di veder ripetersi la stessa storia, questa volta però, pare sia andata diversamente.

A Los Angeles, la vita per Elisabetta Canalis scorre tranquilla, tra giornate di sole, allenamenti e la serenità di una coppia che, almeno per ora, non sembra aver alcuna ombra all’orizzonte.