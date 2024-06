Una tentata rapina si è verificata a Roma, nel parcheggio di un hotel all’Eur. Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola.

Roma, rapina nel parcheggio di un hotel all’Eur: ferito un 55enne

Tentata rapina e spari all’Eur, a Roma, nel parcheggio di un hotel. Secondo quanto riportato, un imprenditore di 55 anni è rimasto ferito in modo grave da un colpo di pistola. A sparare sarebbe stato un uomo di 47 anni. L’aggressione è avvenuta in un parcheggio di un hotel in via dell’Oceano Pacifico.

Rapina all’Eur: 55enne in gravi condizioni

L’uomo di 55 anni che è stato colpito da un colpo di pistola è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Anche il rapinatore è rimasto ferito a un a gamba e si trova ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Roma, che stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.