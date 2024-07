La sparatoria ha avuto luogo durante una festa di compleanno privata in un piccolo comune della Francia

Quattro persone, compreso l’autore della sparatoria, sono morte sabato scorso quando un uomo ha aperto il fuoco durante una festa di compleanno in Francia. A renderlo noto sono state le autorità locali.

Sparatoria a una festa di compleanno in Francia

Secondo quanto riferito dalla prefettura, l’uomo, di circa 50 anni, si è avvicinato a una casa vicina dove un ventenne stava festeggiando il suo compleanno con la famiglia. Ha quindi iniziato a sparare contro gli invitati, uccidendone tre e poi suicidandosi. La vicenda è avvenuta a Espinasse-Vozelle, un comune della Francia centrale di circa mille abitanti a 60 chilometri a nord di Clermont-Ferrand. L’aggressore non aveva precedenti penali.

Quattro morti e diversi feriti

La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica precisa dell’attacco. Sembra che l’uomo abbia sparato anche agli automobilisti di passaggio prima di entrare nell’abitazione. Il procuratore Jerome Piques ha dichiarato all’AFP che l’uomo, che non era tra gli invitati alla festa, si è avvicinato alla casa attraverso un sentiero che collega le due proprietà intorno alle 21:30. Oltre al 50enne, sono rimasti uccisi anche il festeggiato, il padre e uno degli invitati. Altre quattro persone sono state ricoverate in ospedale, ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

Le parole del sindaco

“È uno shock” ha commentato all’AFP Michel Marien, sindaco di Espinasse-Vozelle “Non sappiamo cosa abbia scatenato tutto questo, come una persona perda il controllo e faccia una cosa del genere“. Per il momento rimangono ancora sconosciute le ragioni che hanno spinto l’uomo ad un simile gesto.