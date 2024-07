Ragazzo di 21 anni muore in un frontale a Cesena: la polizia indaga sulla din...

Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Cesena. La dinamica al vaglio degli inquirenti.

Incidente mortale a Cesena, dove un giovane ristoratore e promessa del calcio, è morto in seguito a un sinistro fra una vettura e una moto.

Incidente mortale a Cesena

Nella mattina dell’8 luglio, intorno alle 9, Alberto Stefano ha perso la vita in un incidente stradale sulla via Cervese, all’incrocio con via Targhini, a Cesena.

Il 21enne risiedeva a Cervia, giocava nella squadra di calcio locale e lavorava nel ristorante di famiglia sul lungomare cervese. La famiglia era molto conosciuta nella zona.

Nel frontale, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, sono rimasti coinvolti una vettura Skoda e uno scooter Honda.

Gli agenti stanno ricostruendo i fatti e valutando aspetti come il rispetto della precedenza, per capire di chi sia la responsabilità della tragedia. Saranno utili a tal proposito le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Incidente a Cesena: l’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della polizia locale di Cesena. Tempestivo anche l’arrivo dei soccorritori, che hanno subito prestato soccorso al 21enne, alla guida dello scooter.

Il ragazzo è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini ma è morto durante il trasporto.

Alla guida dell’auto invece c’era un ragazzo di 31 anni che è rimasto illeso, si tratta di un ingegnere di Gambettola che verrà ascoltato appena possibile per chiarire la dinamica dell’impatto. Al momento è in stato di shock ed è stato soccorso dai sanitari, tuttavia è risultato negativo ai test di droga e alcol.

La circolazione stradale ha risentito dell’incidente, infatti è rimasta sospesa per un’ora, in modo da agevolare lo svolgimento dei rilievi.

In queste ore sono arrivati messaggi di affetto da molte persone, come Matteo Bondi, direttore sportivo del Cervia United, dove Alberto giocava.