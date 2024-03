Due incidenti si sono verificati in poco tempo a Cesena. Due motociclisti sono finiti sull’asfalto dopo essersi scontrati, mentre un’auto ha sfiorato la statuetta della Madonna.

Incidente a Cesena: motociclisti finiscono sull’asfalto

A Cesena si sono verificati due incidenti nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 marzo. Alle ore 12.20 di domenica la pattuglia infortunistica del Comando di Polizia Locale è intervenuta in via Gualdo per un incidente in cui sono rimasti coinvolti due motociclisti, di 45 e 78 anni. I due circolavano in direzione opposta quando, per cause da chiarire, si sono scontrati. Entrambi sono stati soccorsi dal personale medico del 118. Il 78ene, dopo gli accertamenti, è stato dimesso. Il 45enne, invece, è stato ricoverato, ma fortunatamente non è in gravi condizioni.

Incidente a Cesena: auto sfiora la statuetta della Madonna

Sabato 2 marzo, alle 13.25, la Polizia Locale è intervenuta per un incidente tra due automobili tra le vie Boscone e Violone di Gattolino. Nello schianto sono rimaste coinvolte un’Audi A1, con a bordo solo il conducente, e una Lancia Y, su cui viaggiavano tre passeggeri. Quest’ultima è finita contro il muretto di recinzione a protezione della statuetta della Madonna di proprietà della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Martorano. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi.