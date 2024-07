La piccola Célya è stata trovata morta dalla polizia in Francia: la bimba era scomparsa nei giorni scorsi

Erano le ore 18 del pomeriggio di venerdì, quando in tutta la Francia era scattato l’allarme per la scomparsa della piccola Célya. La bimba, sei anni compiuti, non si trovava più nella sua abitazione a Saint-Martin-de-l’If. Dopo ore di ricerche, la macabra scoperta: il corpo della bimba è stato trovato senza vita.

Francia, trovata morta la bimba scomparsa: il caso

Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, quando circa intorno alle 18, la madre della bambina aveva allertato le autorità avvisandole che il suo compagno l’aveva minacciata con un coltello. La donna era fuggita da casa, ma aveva detto alla polizia che il suo compagno era ancora in casa con la bambina di 6 anni. Quando le autorità sono arrivate sul posto, però, l’abitazione era vuota: in pochi istanti sono partite le ricerche di Célya.

Francia, trovata morta la bimba scomparsa: l’arresto

E nelle scorse ore, è arrivata la tremenda notizia, il Ministero della Giustizia sul suo account X, ha pubblicato un messaggio: “Il corpo senza vita di Celya è stato ritrovato. Con decisione della Procura di Rouen, la segnalazione di rapimento è stata ritirata”. L’uomo è stato arrestato in un bosco vicino a Saint-Martin-de-l’If.