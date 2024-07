Si ritiene che l’incendio scoppiato nella cattedrale di Rouen sia stato causato da una “cattiva gestione” durante il restauro della guglia in ghisa, come riferito dal quotidiano francese Le Figaro.

Fiamme nella cattedrale di Rouen: le cause dell’incendio

Stéphane Gouezec, direttore del dipartimento SDIS76, ha annunciato che le fiamme sono “sotto controllo“, ma non sono ancora state estinte definitivamente. L’incendio è stato segnalato intorno a mezzogiorno dai quattro operai che lavoravano sulla guglia. Questi hanno cercato di contenerlo fino all’arrivo dei servizi di emergenza. Secondo le prime informazioni fornite dal ministero della Cultura, il rogo è stato causato da una “manipolazione errata da parte degli operai” nel cantiere di restauro della guglia in metallo, alta 151 metri. In attesa di ulteriori accertamenti, sembra che le fiamme nelle impalcature abbiano coinvolto soprattutto i teloni di protezione.

Cosa è successo

Questa informazione è stata confermata anche dal direttore dei Vigili del fuoco. “Stavamo lavorando in un cantiere. Gli elementi in fiamme erano elementi di plastica” ha spiegato, sottolineando che il calore non ha causato alcun danno alla struttura. Il resto della cattedrale non è stato colpito, ma potrebbe aver risentito dell’acqua versata per contenere le fiamme. Tre dei quattro operai che hanno cercato di sedare l’incendio con gli estintori e hanno “leggermente inalato il fumo“, ma non hanno riportato lesioni. La direzione regionale degli affari culturali ha riferito che i sistemi di allarme antincendio hanno funzionato perfettamente.

La visita del ministro della Cultura

La prefettura di Seine-Maritime ha dichiarato all’AFP che “l’incendio è scoppiato in cima alla guglia, che non è di legno ma di metallo, ed è attualmente sottoposta a lavori di restauro“. Sul posto sono stati schierati oltre 60 uomini dei Vigili del fuoco. Il ministro della Cultura, Rachida Dati, ha annunciato che avrebbe visitato il luogo dell’incidente. Al momento l’accesso alla piazza è stato temporaneamente chiuso.