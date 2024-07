Grave incidente per Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il ragazzo, ex e scelta di Giulia Cavaglià, ha rischiato di perdere un occhio ed è vivo per miracolo.

Manuel Galiano: incidente per l’ex di Uomini e Donne

Tramite il suo profilo Instagram, Manuel Galiano ha raccontato di aver avuto un bruttissimo incidente. Era in macchina insieme ad una ragazza di nome Jlenia, quando un camion dell’AMA ha fatto inversione a U li ha colpiti in pieno. L’automobile è distrutta, mentre lui e l’altra passeggera sono vivi per miracolo.

Le parole di Manuel Galiano

Manuel Galiano, dopo aver mostrato le foto della macchina completamente distrutta e quella del camion ribaltato, ha raccontato:

“Per fortuna indossavamo le cinture di sicurezza e siamo riusciti a salvarci la vita per miracolo. Adesso vi mostrerò le mie condizioni e vi spiegherò cosa è successo in ospedale e di come il mio occhio è stato salvato dal Dottor. Raffaello Procopio che ringrazio pubblicamente davanti a tutti”.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato di essere stato anche vittima della mala sanità.

Manuel Galiano: la denuncia alla mala sanità

Galiano ha proseguito:

“All’ospedale mi hanno dimesso ancora sporco di sangue e senza farmi tutti gli esami consoni che un cittadino italiano merita di avere pagando le tasse, dicendomi che non potevano cucirmi non avendo più pelle da saturare… Per fortuna sono stato aiutato e portato subito dopo alla clinica del dottore Procopio che ci tengo a ringraziare nuovamente. Mi ha salvato l’occhio e ha fatto un lavoro da vero professionista”.

Manuel ha mostrato il suo volto tumefatto, con l’occhio ridotto in pessime condizioni. Il medico che l’ha salvato, dopo le dimissioni dall’ospedale dove non è stato soccorso per mancanza di “pelle”, ha provveduto ad applicargli diversi punti di sutura, in modo da non lasciare compromessa la sua vista.