Manuel Galiano si è scagliato contro l’ex fidanzata Giulia Cavaglia, sostenendo che è stata lei a tradire per prima Federico Chimirri. Sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia raccontato qualche bugia ai fan.

Manuel Galiano smaschera Giulia Cavaglia

Ex corteggiatore e scelta di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne, Manuel Galiano ha ancora il dente avvelenato con l’ex fidanzata. E’ per questo che è intervenuto sui social per commentare la rottura tra lei e Federico Chimirri. L’ex tronista ha raccontato ai fan che la relazione è finita perché ha scoperto un tradimento. Secondo Manuel, però, è stata lei a tradirlo per prima.

Le parole di Manuel Galiano

Via social, Manuel ha tuonato:

“Come al solito stai facendo massacrare l’ennesimo ragazzo per metterti in bella luce. Quando stavolta se io facessi vedere degli screen mi sa che da vittima diventeresti carnefice”.

Stando a quanto sostiene Galiano, Giulia non sta facendo altro che affossare Federico per errori che, per prima, avrebbe commesso lei. Non a caso, ad un post di Lollo Magazine, ha commentato:

“Ma l’ha tradito prima lei, ora fa la vittima”.

La versione di Giulia Cavaglia e quella di Federico

Per il momento, Giulia non ha replicato alle accuse di Mauel Galiano. La versione della Cavaglia, quindi, resta quella fornita qualche giorno fa:

“Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto”.

Federico Chimirri, invece, ha dichiarato: