Ancora una (brutta) sopresa riguardo il trono classico di Uomini e Donne: è finita un’altra storia di una delle sue ex protagoniste, la tronista Giulia Cavaglià.

Il precedente del volo aereo

Nell’ultimo periodo il nome di Giulia è risuonato più e più volte nelle notizie di gossip per via della lite che l’ex tronista aveva avuto con delle hostess di una compagnia aerea, le quali – a detta di lei – le avevano impedito di salire su un aereo per tre minuti di ritardo. I video pubblicati su Instagram dalla ventottenne (in cui inveiva contro la compagnia aerea) hanno fatto il giro del web, per atterrare infine sotto gli occhi di Selvaggia Lucarelli che, ritenuto improbabile che le hostess le avessero impedito di salire sul volo, non ha esitato a rovesciare sull’ex tronista una fitta pioggia di critiche.

L’annuncio sui social

Stavolta sui social Cavaglià attira l’attenzione per un motivo diverso: annunciare la fine della sua relazione con Federico Chimirri. Dopo aver preso parte al dating show di Canale 5, prima come corteggiatrice e poi come tronista, Giulia si è legata al concorrente di Masterchef 11. Mostratasi da subito molto innamorata (tanto da aiutare Chimirri ad aprire un ristorante a Milano), l’assenza – non solo di lei – dai social per diversi giorni aveva fatto preoccupare i fan. Oggi, Giulia ha confermato che la storia tra lei e Federico è finita. Lo ha fatto tramite una storia Instagram in cui ha svelato il tradimento del fidanzato nei suoi confronti. Ecco cosa ha scritto: «Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi, sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto».