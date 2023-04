Selvaggia Lucarelli asfalta Giulia Cavaglia: "Inca**ati con te stessa e impara"

Selvaggia Lucarelli ha commentato la disavventura di Giulia Cavaglia, rimasta bloccata in aeroporto perché arrivata in ritardo al gate di imbarco. La giornalista ha ricevuto la standing ovation dei fan.

Selvaggia Lucarelli asfalta Giulia Cavaglia

“Oggi è UELLING GATE. L’influencer minaccia la compagnia di fare UNA PETIZIONE (pensa di essere Jep Gambardella e di avere il POTERE DI FAR FALLIRE UNA COMPAGNIA AEREA) perché ha perso un volo per 3 minuti di ritardo. Dice“, ha esordito Selvaggia Lucarelli su Instagram per commentare la disavventura di Giulia Cavaglia. Quest’ultima è non è stata fatta salire sull’aereo per tornare in Italia perché è arrivata in ritardo al gate. Cosa c’è di strano? Assolutamente nulla, ma l’influencer ha pubblicato una serie di Instagram Stories contro la compagnia Vueling.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia ha proseguito:

“Se era già al gate come riferisce poi in una conversazione con una follower, vuol dire che ha fatto la fila e le hanno chiuso il volo mentre era in fila. In faccia. Non credo. Oppure lei se ne è andata in giro mentre tutti erano in fila o si è distratta al cellulare, la fila è finita, le hostess hanno chiuso il volo e lei si è presentata tre minuti dopo. Versione più plausibile. La ragazza dovrebbe imparare che negli aeroporti esistono regole e slot e se arrivi in ritardo non devi prendertela con la dipendente chiedendo le sue generalità manco fossi la polizia di stato”.

In effetti, la Lucarelli non ha torto. Giulia, forse, non si è resa conto dello scivolone social e, magari, trarrà qualche insegnamento dall’errore.

Lucarelli batte Cavaglia

Selvaggia ha concluso:

“Inca**ati con te stessa e impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower. Se a ciò aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle della Madonna di Trevignano e le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena. Saluti da UELLING. P.s. Con gli attacchi di panico non ti fai video selfie con il filtro bellezza”.

Al momento, Giulia non ha replicato alle parole della Lucarelli.