Selvaggia Lucarelli critica Ballando con le stelle: "In pratica è uscito solo Biagiarelli"

Selvaggia Lucarelli contro Ballando con le stelle dopo la semifinale di venerdì 2 dicembre 2022.

In studio, la giurata rappresenta una voce fuori dal coro, scontrandosi quindi spesso con gli altri giurati e i tribuni del popolo.

Nessun eliminato in semifinale: salvate Rosanna Banfi e Iva Zanicchi

Nel corso della puntata, nonostante la gara sia finita a notte fonda, nessuna coppia è stata eliminata. I voti della giuria, sommati a quelli del pubblico e al tesoretto, avevano decretato l’eliminazione di Rosanna Banfi e Iva Zanicchi, ma le due concorrenti sono state rispettivamente salvate da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che hanno utilizzato il loro salvacondotto.

Selvaggia Lucarelli contro Ballando con le stelle per le mancate eliminazioni

Selvaggia Lucarelli non ha in particolare gradito che sia stata salvata Iva Zanicchi, che crede essere tenuta in gara per lo spettacolo e le sue barzellette, più che per i suoi progressi sulla pista da ballo.

“In pratica dall’inizio di Ballando è uscito solo Biagiarelli“, ha commentato Lucarelli sui social network, aggiungendo una faccina che ride alle sue parole. Probabilmente anche a causa dei concorrenti che hanno dovuto ritirarsi per problemi fisici o che sono stati squalificati, in molte puntate non ci sono state eliminazioni, particolare che anche diversi telespettatori non hanno apprezzato e che fa perdere un po’ di appeal alla gara.

“Tra poco ha il tesoretto anche Foxy John”, ha aggiunto Lucarelli in un’altra storia su Instagram.