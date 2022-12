Nel corso della semifinale di Ballando con le stelle abbiamo assistito a una Selvaggia Lucarelli a dir poco scatenata.

La giornalista e blogger ha infatti rifiutato il regalo da parte di Guillermo Mariotto, provocato Carolyn Smith e bocciato Iva Zanicchi. Per la precisione lo stilista venezuelano ha offerto a alla 48enne uno scimpanzé di peluche che tiene in mano una paletta con il numero zero. Un gesto non apprezzato dalla diretta interessata. Ricordiamo come nella scorsa puntata Mariotto si fosse arrabbiato con la giurata definendola una scimmia che lancia escrementi ovunque.

Nonostate Alberto Matano avesse chiesto un clima più sereno negli studi di Ballando, Lucarelli è andata avanti per la sua strada.

Selvaggia Lucarelli provoca Carolyn: “Perché non parli di ballo?”

Nel corso della semifinale di Ballando, Carolyn Smith ha fatto i suoi complimenti alla performance di Iva Zanicchi con Samuel Peron. A questo punto è intervenuta Selvaggia che ha chiesto alla ballerina e coreografa: “Come mai non parli di ballo? Devo parlare io di ballo?”.

Carolyn ha chiesto a Lucarelli di rispettare i suoi giudizi affermando: “Ho già detto tutto”.

Gli ultimi giudizi su Iva

Selvaggia non ha apprezzato l’ultimo ballo di Iva Zanicchi poiché l’Aquila di Ligonchio avrebbe mostrato pochi passi nonostante il talent sia alle battute finali. Ha inoltre criticato la cantante e presentatrice tv per l’ultima barzelletta, che la stessa Selvaggia ha reputato squallida.