Selvaggia Lucarelli, sfogo sul trattamento ricevuto da Lorenzo a Ballando

L’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli da Ballando con le Stelle continua a far discutere.

Selvaggia Lucarelli, fidanzata nonché giudice dello show danzante, ha rotto il silenzio, parlando del trattamento ricevuto dallo chef.

Selvaggia Lucarelli: il trattamento ricevuto da Lorenzo a Ballando

Dopo essersi scagliata contro Luisella Costamagna e Paola Barale, Selvaggia Lucarelli ha affrontato il tema del trattamento ricevuto da Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle. A suo dire, il fidanzato è stato eliminato dallo show danzante di Rai1 perché i colleghi non hanno fatto altro che “massacrarlo ogni volta” in modo “eccessivo“.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

A dare man forte a Selvaggia è stata la ballerina professionista Anastasia Kuzmina, che ha sposato il pensiero della giudice di Ballando. Riferendosi a ciò, la Lucarelli ha dichiarato:

“Non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, ma lo farò. E si tratta di un lungo capitolo di cui mi sono bene guardata di occuparmi finché era in gara!. Ma lo farò di sicuro, perché merita anche quello”.

Per il momento, Selvaggia non dirà nulla sul trattamento che Biagiarelli ha ricevuto a Ballando.

Quando vuoterà il sacco?

La Lucarelli ha spiegato che non parlerà del trattamento che ha ricevuto Lorenzo fino a quando non sarà del tutto esclusa una sua ulteriore partecipazione. Il motivo è molto semplice: anche se è stato eliminato, Biagiarelli potrebbe essere ripescato e tornare in gara. Pertanto, vuoterà il sacco dopo il 17 dicembre, serata in cui avverrà il famoso ripescaggio.