Giulia Cavaglia replica alle critiche per il volo perso: "Perbenismo forzato"

Dopo il caos esploso sulla vicenda del volo perso, Giulia Cavaglia ha rotto il silenzio e ha replicato alle critiche ricevute in questi giorni.

Giulia Cavaglia replica alle critiche per il volo perso

Con una semplice Instagram Stories, Giulia Cavaglia ha deciso di rompere il silenzio sul caos legato al volo perso. Per scagliarsi contro la compagnia Vueling ha preferito mostrarsi in volto, mentre adesso ha scelto di scrivere. Ha esordito spiegando di non aver intenzione di tornare sulla vicenda, visto che ognuno vive in modo personale i momenti di panico. Eppure, “i leoni da tastiera non avrebbero modo di sfogare la loro repressione se non così“.

Lo sfogo di Giulia Cavaglia

Giulia ha dichiarato:

“Ma quando sono soggetti a pressioni esterne ben più grandi, nessuno è in grado esattamente di prevedere i propri atteggiamenti. A partire dal linguaggio o dal pathos con cui la persona espone la propria situazione di disagio. I problemi veri e personali per i quali io posso avere una reazione così spropositata non riuscirò mai a metterli online perché appunto estremamente intimi“.

La Cavaglia ha sottolineato che le persone vere non devono aver paura di mostrare le proprie fragilità davanti a milioni di persone.

Giulia Cavaglia contro il perbenismo forzato

Giulia Cavaglia ha concluso sottolineando che nessuno deve aver paura di mettersi a nudo “di fronte ad una società ormai fatta di politicamente corretto e perbenismi forzati. Dove a nessuno è concesso ormai il ‘Fattore Umano’. Cioè quella cosa che ci rende esseri imperfetti e quindi, anche capaci di sbagliare“.