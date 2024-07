Incendio alla cattedrale di Rouen: in fiamme una guglia in fase di restauro

Una guglia della cattedrale di Rouen, in Normandia, in Francia, è andata in fiamme questa mattina intorno alle ore 12 per cause ancora sconosciute. La guglia era in fase di restauro.

L’incendio nella cattedrale

L’allarme è stato lanciato dai lavoratori edili intorno alle ore 12 di oggi, 11 luglio, e i vigili del fuoco informano che sono stati coinvolti 33 motori e 63 pompieri.

La prefettura di Seine-Maritime specifica che “l’incendio è scoppiato in cima alla guglia, che non è di legno ma di metallo ed è attualmente in fase di restauro“.

Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma dalle prime notizie che giungono dal ministero della Cultura sembra che la colpa sia da imputare a una “cattiva gestione” del cantiere di restauro della guglia della cattedrale.

L’evacuazione della cattedrale

La cattedrale è stata prontamente evacuata e intorno ad essa è stato creato un perimetro di sicurezza. La Prefettura invita a “non recarsi sul posto per permettere ai servizi di emergenza di lavorare”.

Le autorità informano che alle ore 14 l’incendio era sotto controllo e la sua origine è stata individuata. Aggiungono infine che il rischio di propagazione è basso dal momento che le fiamme si trovano in un’area dove è presente soprattutto del metallo.