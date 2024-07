Nuovo incendio nell'Oristanese, in azioni diversi elicotteri e canadair

Il rogo è divampato nella zona dove quattro giorni fa si è verificato un incidente stradale in cui morirono tre persone

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio, nelle campagne di Paulilatino, località Putzola, è divampato un nuovo incendio. Sabato scorso, nella stessa zona, le fiamme si erano sprigionate a seguito di un incidente stradale in cui morirono tre persone.

A dare l’allarme è stata una delle vedette di Forestas, la sala operativa ha fatto scattare subito un importante spiegamento di mezzi per la pericolosità del fronte di fuoco che avanza anche in direzione di Fordongianus. Il Corpo forestale della Regione Sardegna sta intervenendo con il supporto di quattro elicotteri, due Suprema e due leggeri provenienti rispettivamente dalle basi operative di Fenosu e Alà dei Sardi i primi e Anela e S. Cosimo i secondi. In azione anche due aerei canadair decollati dall’aeroporto di Olbia. Sul posto anche diverse squadre a terra dell’apparato regionale antincendio.

Solo quattro giorni fa, nella stessa zona, si è verificato un incidente stradale in cui hanno perso la vita tre persone. A causa del violento impatto, si è innescato un rogo che ha richiesto l’intervento di tre canadair, due Superpuma e un elicottero.

