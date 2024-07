Un giovane uomo di 31 anni, nella notte tra sabato e domenica, è stato arrestato dai carabinieri di Pordenone con l’accusa di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale: sputi e insulti dopo aver lanciato una sedia contro gli agenti.

L’intervento dei carabinieri a Pordenone

Secondo le ultime ricostruzioni riportate dal Gazzettino, il 31enne era in casa quando è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

I militari del Radiomobile sono intervenuti sul posto insieme ai colleghi della stazione di Cordenons per placare l’uomo in escandescenza, ma la situazione è degenerata in pochi minuti con l’arrivo della squadra volante della Polizia.

I carabinieri utilizzano il taser

Il 31enne ha gettato dal quarto piano una sedia contro le forze dell’ordine per poi aggredirli con sputi e minacce. I carabinieri per contenerlo hanno utilizzato il taser in due occasioni.

L’arresto dell’uomo

L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma nella giornata di ieri il giudice per le indagini preliminari, Rodolfo Piccin, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.