Un uomo è stato arrestato dopo aver strattonato la sua ex per rubarle il telefono e aver sfondato il finestrino dell'auto dei carabinieri.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato ad Altavilla Milicia dopo aver spintonato la sua ex per rubarle il cellulare e aver sfondato il finestrino dell’auto dei carabinieri.

Altavilla Milicia, ruba il cellulare all’ex e sfonda il finestrino dell’auto dei carabinieri: arrestato

Un 35enne è stato arrestato ad Altavilla Milicia per rapina e si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L’uomo è accusato di aver aggredito la sua ex per rubarle il cellulare e di aver danneggiato l’auto di una passante, per poi sfondare il finestrino dei carabinieri. L’arresto, eseguito all’inizio di maggio, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese che ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Aggredisce ex e sfonda finestrino dei carabinieri: la dinamica

Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe strattonato la sua ex convivente, una ragazza di 23 anni, per portarle via lo smartphone. Un’automobilista si è fermata ad aiutare la ragazza ma il 35enne avrebbe rotto il tergicristalli della sua macchina prima di allontanarsi. Quando sono intervenuti i carabinieri l’uomo ha preso a calci il finestrino dell’auto fino a sfondarlo. Un gesto che gli è costato anche una denuncia per danneggiamento aggravato.