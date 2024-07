A Colle Isarco, una frazione del Brennero, nella Provincia autonoma di Bolzano, nella notte tra il 9 e il 10 luglio un uomo è morto dopo essere stato colpito da un taser in dotazione ai carabinieri.

L’intervento dei carabinieri con il taser

Secondo le prime indagini effettuate, sarebbe stata la stessa vittima a chiamare gli agenti della compagnia di Vipiteno, segnalando la presenza di alcune persone fuori dalla sua stanza. Tuttavia, all’arrivo dei carabinieri l’uomo si sarebbe rifiutato di aprire la porta e in stato confusionale avrebbe urlato frasi sconnesse e lanciato oggetti all’interno della stanza. Poi, per fuggire dalle forze dell’ordine, si sarebbe lanciato dalla finestra, cadendo da un’altezza di due metri e mezzo.

Nonostante la violenta caduta l’uomo si sarebbe poi rialzato e avrebbe tentato di aggredire i carabinieri che a quel punto hanno usato il taser per fermarlo.

La morte dell’uomo

Dopo alcuni minuti l’uomo ha accusato il malore poi rivelatosi fatale. Nonostante il tentativo dei soccorritori di rianimarlo per oltre un’ora, per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio.

I carabinieri in casa hanno trovato dosi di stupefacenti, probabilmente cocaina, e alcolici di vario tipo. Probabilmente lo stato confusionario dell’uomo sarebbe legato ad una assunzione di un mix di sostanze stupefacenti.

L’uomo, residente fuori provincia, già in passato si era reso protagonista di episodi simili.

L’autopsia sul corpo dell’uomo

L’autorità giudiziaria sta indagando sulle cause del decesso e ha disposto l’autopsia. Inoltre, è stato avviato un procedimento penale a carico di ignoti.