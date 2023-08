Un 35enne di Chieti è stato fermato con un taser mentre stava correndo nudo per strada: è morto prima di arrivare in ospedale

Dramma a Chieti, dove un ragazzo di 35 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un colpo di taser. L’uomo, che aveva problemi psichiatrici, stava correndo nudo per strada e dopo essere stato fermato ha assunto un sedativo. Si è spento prima di arrivare in ospedale.

La tragedia è avvenuta ieri, domenica 13 agosto, a San Giovanni Teatino (Chieti), in circostanze ancora da chiarire. Il 35enne stava correndo nudo per strada in evidente stato confusionale quando, poco prima che arrivasse nella zona dei binari del treno, qualcuno tra i passanti ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti e hanno utilizzato il taser sul 35enne con problemi psichiatrici. L’uomo, però, ha coninuato a dare in escandescenze e, all’arrivo dell’ambulanza, i sanitari hanno ritenuto di dovergli somministrare un sedativo. Pochi attimi dopo, però, quando il mezzo di soccorso non era ancora arrivato in ospedale, l’uomo è morto.

Le indagini sulla morte del 35enne: che cosa l’ha ucciso?

La Procura della Repubblica ha già aperto un fascicolo di indagine: l’obiettivo è capire perché l’uomo è morto. Ad ucciderlo è stata la scarica della pistola elettrica in dotazione alla polizia o il sedativo che gli è stato somministrato dai medici? La causa di morte, come probabile, è proprio una di queste due, ma non sono escluse altre eventualità.