Le parole di Macron in difesa di Biden: "I lapsus capitano a tutti"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Washington è intervenuto sul caso Biden

Emmanuel Macron ha preso la parola al vertice Nato a Washington e oltre a rivolgersi direttamente ai francesi, schierandosi al loro fianco, è intervenuto in merito al chiacchierato stato di salute del presidente americano, Joe Biden.

Macron in difesa di Joe Biden

“Mi astengo dal fare qualunque commento di politica interna americana, ma capita a tutti di fare dei lapsus”.

Queste sono state le parole del presidente francese Macron in merito alle ultime gaffe del Presidente americano Biden, che nel giro di poche ore è stato protagonista di due nuovi chiacchierati eventi. Prima ha chiamato “Putin” Zelensky, presentandolo alla cerimonia Nato, poi ha scambiato i nomi di Kamala Harris, vicepresidente, con quello di Trump.

“È capitato anche a me e mi capiterà sicuramente anche un domani e chiederò la stessa indulgenza che bisogna avere tra persone di buona fede”, conclude Macron.

Doppia gaffe di Joe Biden al vertice Nato

Al vertice Nato, dopo le due gaffe, Biden assicura di essere determinato a correre per la presidenza:

“Ho battuto Trump una volta e lo farò ancora: sono qui per finire il lavoro iniziato e sono pronto a parlare con Putin se mi chiama”.

Il duello tra Biden e Trump

Biden in merito al chiacchierato confronto tv contro Trump ha ammesso di aver fatto errori, ma ciò è accaduto perché ha avuto orari massacranti e non per problemi di salute: