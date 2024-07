Nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 16 luglio, si è verificato un tremendo incidente stradale che ha spezzato troppo presto la vita di un giovane ragazzo siciliano. Lo scontro tra l’automobile del 23enne e un autoarticolato è risultato fatale per Pietro Costanzo.

Incidente nel Siracusano: la dinamica del sinistro

Le cause dello scontro sono ancora tutte da verificare e gli inquirenti si stanno muovendo in queste ore per provare a determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Per il momento, sappiamo che l’incidente è avvenuto nel comune di Carlentini, nel Siracusano, e che ha visto coinvolti due veicoli. Primo fra di essi, l’automobile di Pietro Costanzo, un giovane di 23 anni che si è andato a schiantare contro il tir. Il camion, dopo l’incidente ha preso fuoco, ma ad avere la peggio è stato proprio il giovane automobilista.

Incidente nel Siracusano: il decesso del ragazzo

Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, infatti, non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso del 23enne. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro tra auto e camion: per lui non c’è stato scampo. La strada in direzione Lentini è stata per il momento chiusa al traffico.