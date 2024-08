Incidente in Val d'Aosta: un giovane in gravi condizioni dopo uno gioco peric...

Si è fatto trainare in strada all'interno di una vasca attaccata ad una Jeep: il mezzo si è schiantato e il giovane è in gravi condizioni.

Un ragazzo di vent’anni è rimasto ferito in un incidente molto particolare in Val d’Aosta, precisamente nel comune di Morgex: è entrato in una vasca da bagno fissata a una Jeep e poi si è fatto trascinare per strada ma il mezzo si è schiantato contro un’abitazione.

Incidente in Val D’Aosta

A Morgex, comune della Val d’Aosta, un ragazzo ventenne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito finora, il giovane ha attaccato una vasca a un fuoristrada per poi farsi trascinare per le vie della cittadina, però il veicolo è finito contro una casa e lui ora è in gravissime condizioni.

L’episodio si è verificato nella piccola frazione di Arpy e insieme al ventenne c’era un altro giovane, ovvero quello che guidava la Jeep.

La vasca utilizzata, è quella che normalmente si usa per dar da bere alle mucche. Voleva essere un momento di divertimento ma i due hanno fatto un gesto pericolosissimo.

Il grave trauma del ventenne in Val d’Aosta

Sul posto sono subito giunti i soccorritori sanitari, che hanno trasportato il giovane in ospedale ad Aosta.

Il ragazzo si chiama Didier Quinson e ora è in gravissime condizioni, ricoverato nel reparto di Rianimazione e in prognosi riservata.

Nello schianto, dove il conducente del mezzo è rimasto lievemente ferito, ha sbattuto la testa contro un muro e ha un gravissimo trauma cranico.

Nel luogo dell’incidente intanto, i carabinieri stanno effettuando i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Per ora, sappiamo solo che il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo della Jeep andandosi poi a schiantare, non ci sarebbero quindi altri mezzi coinvolti nella vicenda.