Un'escursione in montagna trasformata in tragedia: incidente per due ticinesi, padre e figlio, sul massiccio del Monte Rosa

Una tragedia si è verificata sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa nella giornata di ieri: due alpinisti ticinesi sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente, uno ha perso la vita.

Grave incidente sul Monte Rosa

Un alpinista è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa.

A segnalare l’incidente una terza persona, venerdì 19 luglio verso le 8.30: ha comunicato la caduta dei due alpinisti, che stavano scalando la Punta Zumstein, vetta al confine tra Piemonte e Svizzera, che culmina a 4.563 metri.

L’arrivo dei soccorsi

Padre e figlio erano partiti venerdì mattina per un’escursione, sono caduti per circa 300 metri in circostanze ancora tutte da chiarire, mentre si trovavano in cordata. Lo riferisce la Rsi.

I soccorritori giunti sul posto con l’elicottero della compagnia Air Zermatt non hanno potuto far altro che constatare il decesso di uno dei due alpinisti. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre il figlio è stato trasportato d’urgenza a Berna con gravi ferite.

Al momento dell’incidente i due erano in vacanza a Gressoney-Saint-Jean, in Valle d’Aosta, con un gruppo di conoscenti.

Le indagini dopo l’incidente

Come da prassi, la magistratura svizzera ha aperto un fascicolo sull’accaduto per indagare sull’incidente e ricostruire con precisione l’esatta dinamica che ha portato alla tragica caduta dei due alpinisti.