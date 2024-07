Incidente sulla Monselice Mare: sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Galzignano Terme, con l'assistenza di una pattuglia aggiuntiva per gestire la viabilità.

Un terribile incidente è avvenuto sabato 20 luglio alle 6:30 sul tratto della Monselice Mare che da Tribano porta a Pozzonovo (Padova). Un ciclista marocchino di 24 anni si è scontrato con una Mercedes condotta da un 61enne. Il ragazzo non è sopravvissuto all’impatto. Gli opportuni rilievi sono a cura dei Carabinieri stazione di Galzignano Terme unitamente ad altra pattuglia in supporto per viabilità. Le dinamiche riguardanti il tragico sinistro sono ancora da accertare.

Tragico Incidente sulla Monselice Mare: deceduto un giovane di 24 anni

Dinamica al vaglio degli inquirenti

Indagini in corso

I Carabinieri della stazione di Galzignano Terme stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’intervento di una pattuglia aggiuntiva ha facilitato la gestione del traffico, prevenendo ulteriori disagi. Le indagini sono ancora in fase preliminare e servirà del tempo per ottenere un quadro completo della situazione.