Una terribile tragedia si è consumata a Realmonte, in provincia di Agrigento. Un 13enne è morto a causa di un malore mentre era in mare. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e il giovane è morto in ospedale.

Tragedia a Realmonte, malore durante il bagno in mare: morto 13enne

Terribile tragedia a Realmonte, in provincia di Agrigento. Un ragazzino di 13 anni è morto a causa di un malore mentre stava facendo un bagno al mare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre faceva il bagno. A lanciare l’allarme sono stati i bagnanti.

Malore durante il bagno in mare: i soccorsi

Sul posto sono arrivati subito i soccorritori ma purtroppo, nonostante il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per il ragazzino, che pare fosse cardiopatico, non c’è stato nulla da fare. Le persone presenti in spiaggia sono rimaste sotto shock per la terribile tragedia che si è consumata davanti ai loro occhi.