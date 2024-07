Giovanni Negro, 57 anni, è morto nella mattinata di oggi, giovedì 18 luglio, a Nardò, in provincia di Lecce.

Sub morto per un malore durante una battuta di pesca

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, originario di Seclì, ha perso la vita durante una battuta di pesca subacquea a Santa Caterina. Il 57enne si era immerso insieme al cugino, ma mentre risaliva ha improvvisamente accusato un malore, che gli è stato fatale.

Inutili i tentativi di rianimazione

I soccorsi sono stati prontamente attivati. L’equipaggio di un’imbarcazione e poi una squadra della Capitaneria di Porto sono intervenuti per trasportare il sub al porticciolo più vicino. Nonostante i tentativi di rianimazione attuati dal personale medico, tuttavia, l’uomo è deceduto. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una volante del commissariato di Polizia di Nardò. Il magistrato di turno ha autorizzato il rilascio della salma ai familiari della vittima.

Malore improvviso in spiaggia a Campomarino

Solo ieri un uomo di 51 anni aveva accusato un malore improvviso mentre si trovava sulla spiaggia libera di Campomarino, lungo il litorale di Maruggio. Il 51enne, romano ma residente in Germania, era in vacanza con la famiglia. Secondo i primi accertamenti era appena entrato in mare, quando si è accasciato a terra. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.