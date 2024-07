Sardegna, uomo trovato morto in spiaggia: possibile malore dovuto al caldo

Un uomo di 57 anni è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava sulla spiaggia di Pittulongu, in Sardegna

L’ondata di caldo estremo che sta affliggendo l’Italia continua a mietere vittime.

Sardegna, uomo trovato morto sul lettino in spiaggia

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 luglio, un uomo di 57 anni, residente a Olbia, è deceduto mentre si trovava da solo sulla spiaggia di Pittulongu, nel nord della Sardegna. Le temperature nella zona hanno superato i 35 gradi e la vittima, che in quel momento era distesa su un lettino, è stata colpita da un malore improvviso, probabilmente causato dal caldo opprimente.

Inutili i soccorsi

Sono stati i vicini di ombrellone a notare quello che stava accadendo e ad avvertire immediatamente il personale dello stabilimento balneare. Questi ultimi hanno prontamente chiamato il 118, ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, giunti sul posto con l’eliambulanza, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo erano presenti anche i carabinieri e la Guardia Costiera, per eseguire gli accertamenti del caso.

Le previsioni per i prossimi giorni

L’anticiclone Caronte continua ad attanagliare l’Italia, colpendo soprattutto le regioni del Sud. Per i prossimi giorni sono previste giornate prevalentemente soleggiate, con poche nuvole e rovesci sparsi. Tra mercoledì e venerdì la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere picchi di oltre 38 gradi.