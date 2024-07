Il caldo non accenna a frenare in Italia e sono previsti picchi di oltre 40 gradi in molte Regioni.

Il caldo non accenna a placarsi e l’Italia è nella totale morsa dell’afa. Previsti altri picchi oltre i 40 gradi in diverse regioni, ma torneranno anche i temporali.

Meteo, il caldo non frena: previsti picchi di oltre 40 gradi in Italia

Il caldo non si ferma ed è previsto un nuovo aumento delle temperature al Centro-Sud, con un lieve calo solo al Nord verso il fine settimana. Come riportato da 3bmeteo, il clima afoso continuerà a dominare sull’Italia per via dell’anticiclone africano, che porta gran parte del meteo stabile con solo quasi ovunque e picchi oltre i 40 gradi.

Potrebbero tornare anche alcuni temporali sulle Alpi e un lieve calo delle temperature al Nord con l’avvicinarsi del weekend a causa di una perturbazione atlantica. Nella giornata di oggi le condizioni sono stabili e in prevalenza soleggiate, con nuvolosità più intensa sulle Alpi occidentali e qualche rovescio e temporale su Valle D’Aosta e alto Piemonte, che potrebbero spostarsi in Trentino verso sera.

Previsioni meteo dei prossimi giorni

Nella seconda parte della settimana il tempo sarà stabile con qualche rovescio nell’arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Mercoledì 17 luglio il caldo sarà sempre più intenso, con picchi superiori ai 40 gradi al Sud. Ci saranno picchi di 42 gradi sul Tavoliere delle Puglie, con caldo afoso anche di notte.

Giovedì 18 luglio al Nord il tempo sarà stabile e soleggiato, con possibili rovesci in Alto Adige. Caldo al Centro e giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso e temperature fino a 38 gradi. Al Sud ci sarà il cielo sereno e temperature superiori a 35 gradi.