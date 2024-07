Il caldo estremo sarà il protagonista delle prossime giornate in Italia: il meteo informa che è in arrivo Caronte

L’alta pressione africana, che si sta manifestando in queste ultime ore in Italia, è destinata ad essere protagonista per circa 15 giorni: secondo le ultime previsioni meteo è in arrivo Caronte.

In arrivo l’anticiclone Caronte: il più caldo di sempre

I meteorologi confermano che è in arrivo l’anticiclone africano Caronte con temperature record non solamente al suolo, ma anche in quota.

Il primo Caronte della storia risale al luglio 2012 che registrò 20°C in quota, mentre al suolo le temperature non raggiunsero i 37°. In poco più di un decennio c’è stato un aumento di almeno 4° delle temperature.

Il Caronte del 2024 infatti, secondo le ultime previsioni meteo, farà segnare 42°C a Foggia e Taranto, 41°C a Benevento, Siracusa, Firenze e Terni, 40°C ad Agrigento, Caserta e Ferrara. Infine, a Roma si sfioreranno i 40°C tra il 18 e il 19 luglio.

La città più calda con Caronte secondo le previsioni

A soffrire il caldo nei prossimi giorni non sarà solo solo il Sud Italia, ma anche il Nord.

Con l’arrivo di Caronte sono previsti picchi massimi di temperatura fino a 36-37°C sulle pianure del Nord, oltre i 38-40°C al Centro, e addirittura picchi sui 42°C sulla Puglia e sulle due Isole maggiori.

Catenanuova sarà la località più calda con 44°C nelle zone interne della Sicilia.

Caldo estremo fino a fine luglio

Il caldo e l’afa saranno i protagonisti di tutta la prossima settimana e, secondo le ultime indagini effettuate, almeno fino al termine del mese di Luglio.