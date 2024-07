Il caldo intenso sta colpendo tutta l'Italia. L'allerta rossa è stata diramata in 7 città, arancione in altre 10.

Il caldo intenso sta colpendo tutta l’Italia, con l’arrivo ufficiale di quella che sembra essere un’estate di fuoco. Diverse città dovranno fare i conti con l’allerta rossa.

Previsioni meteo, caldo intenso sull’Italia: allerta rossa in 7 città

L’Italia è nella morsa del caldo intenso e dell’afa, con temperature superiori alla media del periodo, che hanno spinto il ministero della Salute a diramare un bollino rosso per ondate di calore su ben sette città nella giornata di oggi, giovedì 11 luglio 2024. A causa dell’espansione dell’alta pressione africana sul Mediterraneo, è arrivata un’intensa ondata di calore in tutta la Penisola, soprattutto nel centrosud e sulla Sicilia.

Giovedì 11 luglio sarà una giornata molto calda con bollino rosso in ben 7 città. Sui 27 capoluoghi monitorati, oggi sarà allerta massima a Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. In queste città le temperature raggiungeranno i 40 gradi. In altre 10 città italiane ci sarà l’allerta arancione per il caldo. Stiamo parlando di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Pescara, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Allerta gialla in altre 8 città e verde solo a Genova e Napoli.

Meteo, venerdì 12 luglio bollino rosso in 11 città italiane

Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 12 luglio, i bollini rossi per il caldo intenso saliranno. Le città interessate all’ondata di caldo saranno Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. L’afa potrebbe risparmiare solo Genova e Napoli, unici due capoluoghi che mantengono il bollino verde.