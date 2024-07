Previsioni meteo: ondata di caldo torrido in arrivo

Se nei giorni scorsi alcune zone d’Italia sono state colpite da piogge e temporali, le ultime previsioni meteo rivelano che il caldo torrido è in arrivo.

Il caldo è in arrivo in tutta Italia

La giornata di oggi, lunedì 8 luglio, è iniziata con una persistente instabilità sulle regioni del Nord Italia, in particolare sull’alta Lombardia, Trentino e alto Veneto. Nonostante ciò, le ultime previsioni meteo offrono buone notizie per tutte le regioni d’Italia.

Il rinforzo dell’anticiclone, in espansione dalle latitudini afro-mediterranee verso l’Europa centrale, sta gradualmente ripristinando condizioni di stabilità ed è previsto l’arrivo del caldo torrido.

Domani 9 luglio è previsto bollino arancione, allerta di livello 2, a Roma, Latina, Frosinone, Perugia, Rieti. Mercoledì, invece, aumenteranno a 13 i capoluoghi: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Previsioni meteo della settimana

La seconda settimana di luglio si apre con un progressivo miglioramento delle condizioni meteo specialmente nelle regioni centro-meridionali con il rinforzo dell’anticiclone. Tuttavia, le temperature aumenteranno in Italia giorno dopo giorno: domani 9 luglio giornata soleggiata con massime comprese tra i 30 e 35 gradi in tutta Italia. Temperature in aumento mercoledì con massime tra 33 e 38 gradi.

Secondo le ultime previsioni qualcosa potrebbe cambiare da giovedì 11 luglio, con maggiori nubi sparse in tutte le regioni, ma è ancora troppo presto per dirlo.

Prossimi sviluppi meteo

Tra giovedì e il prossimo weekend l’anticiclone potrebbe indebolirsi all’altezza delle regioni settentrionali, con nuove perturbazioni atlantiche a partire dal Nord Italia. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire modifiche, dunque, non ci resta che attendere ulteriori previsioni nei prossimi giorni.