Anche in vista della prima settimana di luglio, il meteo sarà caratterizzato dall’ingresso di un altro fronte temporalesco proveniente dall’Europa settentrionale. Questo fronte porterà inizialmente precipitazioni al Nord Italia, estendendosi poi gradualmente al resto dello stivale. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti mettono in luce un possibile cambiamento significativo entro la metà del mese, con potenziali ripercussioni dirette sul Bel Paese.

In arrivo il “blocco a omega”

C’è un crescente aumento delle probabilità che si formi una particolare configurazione atmosferica nota come “blocco a omega“. Questo fenomeno si caratterizza per la presenza di un’area anticiclonica di origine africana, che rimane bloccata e rafforzata da due centri di bassa pressione situati ai suoi lati: uno tra la Penisola Iberica e le Isole Britanniche, e l’altro nell’Europa sud-orientale. Questo tipo di blocco può persistere su vaste aree per un periodo prolungato.

Estate in pausa, tornano aria fresca e temporali

Si prospetta un’evoluzione ancora incerta nelle tempistiche e nei dettagli riguardo alle precipitazioni previste per la prossima settimana. Tuttavia, è probabile che piogge, rovesci e temporali interessino gran parte del Paese nella prima parte della settimana, con alcune eccezioni come la Calabria meridionale e la Sicilia, dove la grave carenza idrica degli ultimi mesi potrebbe peggiorare ulteriormente.

Secondo le informazioni più recenti, lunedì 1° luglio le precipitazioni, in gran parte temporalesche, inizieranno a colpire il Nord-Est, per poi estendersi anche al Nord-Ovest nel corso della giornata. Nel tardo pomeriggio e soprattutto durante la notte, ci si aspetta che queste precipitazioni si estendano alle regioni centrali.

Meteo, possibile svolta estiva

Questa situazione segna una pausa dall’estate, influenzando anche le temperature. Nonostante ciò, l’ondata di calore, continuerà fino al prossimo lunedì in Abruzzo e Molise, nel Sud e in Sicilia. Le temperature dovrebbero superare ancora i 35 gradi, con picchi tra i 40 e i 43 gradi in Sicilia e in Calabria.

Secondo le attuali previsioni, a partire dall’8/10 luglio l’Italia sembrerebbe trovarsi all’interno dell’area influenzata dall’anticiclone, suggerendo un prolungato periodo di tempo stabile e soleggiato, con temperature elevate e clima secco.