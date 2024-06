Rispetto al 2023, lo sappiamo, quest’anno l’estate si è fatta attendere molto di più. Alcune zone d’Italia, ancora in questi giorni, sono alle prese con piogge e temporali. Ma presto qualcosa potrebbe cambiare. Gli esperti del meteo, infatti, preannunciano un weekend rovente, il prossimo.

Previsioni meteo, il caldo è in arrivo: attenzione al sud

E in particolare, ci si riferisce alle zone del Centro, ma soprattutto del Sud Italia. I meteorologi di ‘Meteo.it’ lo hanno spiegato in questi termini: “Il Sud Italia resterebbe sotto l’influenza dell’anticiclone africano, con sole e caldo in progressiva marcata intensificazione: la massa d’aria molto calda ad esso associata, infatti, darebbe il via alla terza ondata di calore dell’estate, a partire da venerdì e dalle Isole maggiori. Nel weekend il termometro potrebbe diffusamente superare i 35 gradi, ma al Sud, sulla Sicilia e sulla Sardegna si potrebbero raggiungere e superare i 40 gradi”.

Previsioni meteo, il caldo è in arrivo: cosa accadrà al nord

Al Nord invece, la situazione rimane la medesima di questi giorni almeno fino alla fine di giugno. Il caldo potrebbe arrivare nel prossimo weekend, ma non sono esclusi nuovi temporali. Inoltre, il caldo del 28 e 29 giugno, nelle regioni settentrionali, sarà prevalentemente umido.