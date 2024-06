La polizia di Trento sta indagando in queste ore sull’incidente avvenuto nel corso della serata di ieri in via San Severino. Il 58enne Alessandro Fonsatti ha perso il controllo della sua motocicletta ed è finito a terra. L’impatto con l’asfalto è stato devastante: Alessandro non ce l’ha fatta.

Trento, incidente in moto: Alessandro Fonsatti aveva 58 anni

Era la sera del 25 giugno quando, a Trento, un tremendo incidente è avvenuto nei pressi del semaforo che regola la viabilità per i lavori alla strada tra l’area del Conad, il sottopassaggio e la zona delle Albere. Protagonista sfortunato della vicenda, è Alessandro Fonsatti, un uomo di 58 anni che stava guidando la sua motocicletta e, dopo averne perso il controllo, si è ritrovato disteso lungo l’asfalto.

Trento, incidente in moto: la morte di Alessandro

Per il momento, non si conoscono i motivi dietro alla perdita del controllo del mezzo a due ruote. Si sa che si è trattato di un incidente autonomo, perché nessun altro veicolo era coinvolto, e forse a tradire Alessandro è stato un improvviso malore.