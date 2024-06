Incidente a Perugia, auto si ribalta a Porta Pesa: sul posto i soccorsi

Incidente tragico a Porta Pesa, in via Brugnoli: un’auto ribaltata, donna trasportata d'urgenza in ospedale

Quest’oggi, martedì 25 giugno, Porta Pesa è stata teatro di un grave incidente stradale che ha destato preoccupazione nella comunità di Perugia. Poco dopo la discesa via Brugnoli, all’incrocio con via Brunamonti, un’auto ha improvvisamente perso il controllo e si è ribaltata, causando un’intensa attività di soccorso da parte delle autorità locali.

Incidente a Porta Pesa, donna in codice rosso

Sul posto dell’incidente automobilistico sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale per gestire la situazione critica. In particolare, una donna è stata estratta dalle lamiere dell’auto coinvolta e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, in codice rosso, per ricevere le cure necessarie.

La causa dell’incidente

Le circostanze precise che hanno portato a questo incidente rimangono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, mentre l’intersezione tra via Brugnoli e via Brunamonti è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e il recupero del veicolo incidentato.