Un nuovo pericoloso incidente macchia di sangue le strade italiane. Questa volta lo scontro è avvenuto in Liguria, tra i paesi di Ceriale e Borghetto, lungo un tratto dell’Aurelia Una donna di 57 anni ha perso la vita dopo essere andata a sbattere con il suo scooter, contro un’automobile.

Incidente sull’Aurelia, scontro tra auto e moto: morta una donna

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da verificare e i carabinieri si stanno occupando in queste ore di effettuare tutti i rilievi del caso sul luogo dell’impatto per attribuire le responsabilità agli attori coinvolti. Lo scontro tra auto e moto è avvenuto circa alle ore 2 della notte fra ieri e oggi tra Ceriale e Borghetto, sull’Aurelia. Dopo lo schianto, i due mezzi sono finiti a circa 60 metri di distanza l’uno dall’altro.

Incidente sull’Aurelia, scontro tra auto e moto: i soccorsi

Ad avere le peggio, come spesso accade in situazioni simili, è stato il conducente del veicolo a due ruote. Nella fattispecie una donna di 57 anni, che dopo aver sbattuto violentemente contro l’asfalto ha perso la vita. I 3 uomini presenti sull’auto, invece, sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Pietra Ligure. Non sarebbero in pericolo di vita.